نجم برشلونة الشاب يرفض الدوري الإنجليزي ويتمسك بالفرصة !

يدخل إلياس أخوماش موهبة نادي برشلونة الإسباني، في حالة من الحيرة، بسبب الغموض حول مستقبله في شهر يناير الجاري.

يواجه الجناح الشاب مرحلة صعبة من مسيرته في اقتحام الفريق الأول، مما دفع العديد من الأندية بالاهتمام بضمه.

وكان صاحب الـ17 سنة قد ظهر بالفعل مع الفريق هذا الموسم، وقدم مستويات جيدة على الرغم من قلة خبرته، ولكن ذلك لم يكن كافيًا لظهوره بانتظام.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت وصول بعض العروض الإنجليزية والإسبانية من أجل التعاقد مع اللاعب الذي ينتهي عقده في 2023.

ويأتي ذلك بسبب مستواه الذي قدمه مع الفريق الثاني لبرشلونة، قبل قيام تشافي بتصعيده بعد وصوله كمدرب للفريق.

وفي حالة استمرار عثمان ديمبيلي مع تواجد أنسو فاتي وممفيس ديباي وعبد الصمد الزلزولي وإمكانية قدوم ألفارو موراتا، تصبح الأمور صعبة جدًا على اللاعب في المشاركة.

ومع ذلك يمنح أخوماش هو وعائلته الأولوية للبقاء في برشلونة، ولا يفكر في مغادرة النادي بشكل مبكر.

يذكر أن أخوماش ظهر في مباراتين مع الفريق الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، ولعب مرة واحدة في كأس ملك إسبانيا ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

اقرأ أيضًا ..