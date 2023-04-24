نجم برشلونة السابق يعرض نفسه على ريال مدريد!

هل يستجيب ريال مدريد لطلب نجم برشلونة السابق؟

تحدث وكيل اللاعب إيمرسون رويال، عن مصير نجم توتنهام بالفترة القادمة، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع فريقه.

ولم يشارك إيمرسون، في الهزيمة الضخمة لتوتنهام أمام نيوكاسل بنتيجة 6-1 بسبب وجود ستيليني على مقاعد البدلاء وأخذ مكانه.

وقال إيمرسون زولو، وكيل اللاعب في تصريحات لبرنامج "Charla" : "هناك احتمال كبير أن يترك إيمرسون توتنهام وهذا ما نريده". وتابع:"نعتقد أن الوقت قد حان ليأخذ اللاعب خطوة أكبر ويذهب إلى فريق يقاتل من أجل الألقاب فهو حاليًا يتناسب مع ريال مدريد".

وشارك اللاعب في 32 مباراة منذ وصوله إلى الفريق الإنجليزي ولعب البرازيلي دورًا رائدًا وكان لعدة أشهر جزءًا مهمًا من الفريق.

وكان لإيمرسون تجربة عابرة مع فريق برشلونة في أغسطس 2021 ولكنه لعب بضع دقائق فقط ضد ريال سوسيداد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني وقرر النادي رحيل اللاعب إلى توتنهام مقابل 25 مليونًا أثناء تولي كومان تدريب الفريق.