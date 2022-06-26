نجم برشلونة أكثر من أتعبه وقدوته كريستيانو .. رودريجو يجيب أصعب الأسئلة!

رودريجو جوس نجم ريال مدريد يتحدث عن قدوته وأكثر من أرهقه والجماهير الأكثر إبهارًا.

كشف البرازيلي رودريجو جوس عن تفاصيل كثيرة حول أكثر لاعب كان يعتبره قدوته وهو صغير وتحدث عن أحد نجوم برشلونة الذين أتعبوه.

جاء هذا في حوار مقتطف سريع مع "ESPN" وتحدث خلاله عن اللاعب الذي يريد اللعب بجواره في المستقبل وعن كارلو أنشيلوتي وعدة أشياء أخرى.

رودريجو عندما تم سؤاله عن اللاعب الذي كان قدوته أكثر من أي لاعب آخر عندما كان صغيرًا رد وكانت إجابته: "كريستيانو رونالدو"، لاعب مانشستر يونايتد الحالي.

وأضاف عن أكثر اللاعبين الذين أرهقوه واعترف أنه أحد نجوم فريق برشلونة وقال: "جوردي ألبا"، الظهير الأيسر للنادي الكتالوني الذي يلعب في الجانب الخاص به من الملعب.

وعن اللاعب الذي يسعى ويريد أن يلعب بجواره أكثر من غيره جاءت إجابة رودريجو غير متوقعة على الإطلاق، حيث تنحصر الإجابات دائمًا على هذا السؤال في نطاق أكبر نجوم العالم، لكن إجابة البرازيلي كانت: "إنزو نجل مارسيلو"، وهو الذي ينشط في ناشئي ريال مدريد.

وعند سؤال اللاعب البرازيلي الذي قاد ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بفضل أهدافه في تشيلسي ومانشستر سيتي عن كارلو أنشيلوتي وإذا ما كان يستطيع أن يصفه بكلمة واحدة فقال: "وحش".

واختتمت الشبكة الشهيرة مقطع الفيديو بسؤال اللاعب عن أكثر الجماهير التي نجحت في إبهاره وقال: "جماهير جلطة سراي".