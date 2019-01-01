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كأس الاتحاد الإنجليزي

نجم برايتون: لست خائفًا من مانشستر سيتي،.. عليهم هم أن يخافوا

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Getty Images
نجم رايتون يؤكد أنه ليس خائفًا من مانشستر سيتي وأنهم هم من عليهم الخوف مع احترامه لبيب جوارديولا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال نجم برايتون بيرناردو إنه لا يخاف من مواجهة مانشستر سيتي على الرغم من المستوى المخيف الذي يقدمونه.

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وسيلتقي برايتون بمانشستر سيتي مساء السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في مواجهة يبدو فيها مانشستر سيتي الطرف الأقرب للعبور.

وعلى عكس ما يبدو، رأى بيرناردو مدافع نادي برايتون أن الخوف من مانشستر سيتي في الوقت الحالي ليس في قاموسه.

وقال بيرناردو: "معجب جدًا بمانشستر سيتي وما يقدمونه، ولكنني لا أشعر بالخوف أبدًا من هذه المواجهة التي ستجمعنا بهم"

وأضاف: "بالطبع أنظر إلى الإحصائيات المرعبة التي يتحدث الجميع عنها، ولكنها لا تعنيني لأنني أشاهد كل المباريات في البث المباشر"

وتابع: "إذا كان هناك طرف سيكون خائفًا فمن الممكن أن يكون هم، أما نحن فلم أجد من يشعر بالخوف من المباراة بين زملائي"

وحول موسم مانشستر سيتي قال: "إنهم يقدمون موسمًا خياليًا، هو أفضل فريق في إنجلترا خلال الوقت الحالي ولا شك في ذلك"

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يذكر أن مانشستر سيتي كان قد فاز بمبارياته الثلاثة عشر الأخيرة في جميع المسابقات محليًا وأوروبيًا.

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