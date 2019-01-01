نجم برايتون: لست خائفًا من مانشستر سيتي،.. عليهم هم أن يخافوا

نجم رايتون يؤكد أنه ليس خائفًا من مانشستر سيتي وأنهم هم من عليهم الخوف مع احترامه لبيب جوارديولا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم برايتون بيرناردو إنه لا يخاف من مواجهة مانشستر سيتي على الرغم من المستوى المخيف الذي يقدمونه.

وسيلتقي برايتون بمانشستر سيتي مساء السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في مواجهة يبدو فيها مانشستر سيتي الطرف الأقرب للعبور.

وعلى عكس ما يبدو، رأى بيرناردو مدافع نادي برايتون أن الخوف من مانشستر سيتي في الوقت الحالي ليس في قاموسه.

وقال بيرناردو: "معجب جدًا بمانشستر سيتي وما يقدمونه، ولكنني لا أشعر بالخوف أبدًا من هذه المواجهة التي ستجمعنا بهم"

وأضاف: "بالطبع أنظر إلى الإحصائيات المرعبة التي يتحدث الجميع عنها، ولكنها لا تعنيني لأنني أشاهد كل المباريات في البث المباشر"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "إذا كان هناك طرف سيكون خائفًا فمن الممكن أن يكون هم، أما نحن فلم أجد من يشعر بالخوف من المباراة بين زملائي"

وحول موسم مانشستر سيتي قال: "إنهم يقدمون موسمًا خياليًا، هو أفضل فريق في إنجلترا خلال الوقت الحالي ولا شك في ذلك"

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يذكر أن مانشستر سيتي كان قد فاز بمبارياته الثلاثة عشر الأخيرة في جميع المسابقات محليًا وأوروبيًا.