نجم بايرن السابق: كوتينيو غير واثق في نفسه رغم إمكانياته العظيمة

البرازيلي جيوفاني إلبير نجم بايرن ميونخ السابق يمنح النصائح لفيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار للبافاري.

أعرب البرازيلي جيوفاني إلبير نجم فريق بايرن ميونخ السابق عن حزنه بسبب المستويات المتراجعة التي يظهر عليها مواطنه فيليبي كوتينيو رفقة الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إلبير وأكد خلالها أن كوتينيو يعاني من أزمة ثقة بسبب الفترة السيئة التي أمضاها في صفوف برشلونة.

وقال إلبير: "عندما وصل لصفوف بايرن ميونخ كان أمل الجميع أن نشاهد ذلك اللاعب الذي كان مع ليفربول من جديد، لكنه جاء بعد فترة ليست جيدة في برشلونة، وربما ذلك بقى في رأسه".

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وأضاف: "أعتقد أن شخصية كوتينيو تهتز بسهولة عندما لا تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، هو ليس من النوع الذي يحفز نفسه".

وأردف: "الأمر يختلف بين كل لاعب والآخر، كوتينيو يفتقد لتلك الجزئية وهذا أمر محزن لأنه لاعب عظيم ولديه الكثير من الإمكانيات".

وأكمل: "لا أعرف إذا ما كان بايرن ميونخ سيبقي عليه في صفوفه أم لا، أردت محادثته ثم جاء فيروس كورونا ولم أستطع الحديث معه".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن كوتينيو لن يستمر في بايرن ميونخ وسيعود لبرشلونة بنهاية إعارته الحالية.