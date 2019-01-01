نجم باريس سان جيرمان: لا أريد الرحيل ولن أفيد الفريق ماديًا

توماس مونييه نجم دفاع باريس سان جيرمان يؤكد على رغبته في الاستمرار رفقة النادي العاصمي خلال الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البلجيكي توماس مونييه نجم دفاع باريس سان جيرمان على رغبته في الاستمرار رفقة ناديه الفرنسي خلال الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه لن يكون مفيدًا بالنسبة للفريق على المستوى الحالي حال رحل هذا الصيف.

📅 في مثل هذا اليوم عام 1956 📅



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👑👑👑 pic.twitter.com/S6EXLx7PkT — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وقال مونييه: "طموحي هو الاستمرار رفقة باريس سان جيرمان، دعوني أقولها من جديد، أريد أن أستمر هنا مع فريقي الحالي".

وأضاف: "لو أرادوني أن أستمر فذلك مثالي بالنسبة لي، إنما لو أرادوا رحيلي سأجد حلًا آخر، هكذا ستسير الأمور بتلك البساطة".

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وأكمل: "لقد تلقيت مكالمات من أندية عديدة كلهم يتقدمون في ترتيب الدوريات الخاصة بهم، ولو رحلت لا أعتقد أن النادي سيستفيد ماديًا من تلك الصفقة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن اللاعب نفسه قد طلب الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، قبل أن يخرج بنفسه ويوضح تصريحاته.