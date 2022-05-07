نجم باريس سان جيرمان: أحلم باللعب لريال مدريد!

وسط محاولات ريال مدريد من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، خرج نجم آخر من باريس سان جيرمان ليؤكد على حلمه لتمثيل النادي الإسباني.

لياندرو باريديس انضم لباريس من زينيت الروسي في 2019 وأصبح بعدها من أهم اللاعبين بالفريق الفرنسي.

ومع دخوله العام الأخير من عقده بحديقة الأمراء، كشف الأرجنتيني عن حلمه بارتداء قميص ريال مدريد في المستقبل القريب.

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة "TYC Sports":"كل لاعب يحلم بارتداء قميص ريال مدريد لأنه نادٍ مهم جدًا".

وأضاف:"في نفس الوقت أنا أحترم النادي الذي ألعب له كثيرًا وهو باريس سان جيرمان وأشعر بسعادة بالغة هنا".

ويأتي حديث صاحب الـ27 سنة بعد الأنباء المستمرة حول رحيله عن باريس قبل نهاية عقده في يونيو 2023.

يذكر أن باريديس شارك في 22 مباراة فقط مع الفريق الفرنسي هذا الموسم بسبب الإصابات، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع هدفين بكل البطولات.

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