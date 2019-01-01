نجم بارما يرفض يوفنتوس

اللاعب لفت الأنظار هذا الموسم مع الدوكالي

كشفت تقارير عن رفض نجم بارما ديان كولوسيفسكي الالتحاق بصفوف بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس، في ظل وجود اهتمام من عديد الأندية بخدماته.

اللاعب السويدي الشاب انضم لبارما على سبيل الإعارة هذا الصيف قادماً من شباب أتالانتا، ومباشرة تحول لأحد أبرز نجوم الفريق.

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وذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس حاول الصيف الماضي ضم اللاعب، ولكن الشاب رفض الانضمام لصفوف يوفنتوس، وفضل الرحيل لبارما.

وأوضحت الصحيفة أن السبب وراء رفض كولوسيفسكي الانضمام للبيانكونيري هو أن الأخير أراد ضمه لفريق تحت 23 عاماً الذي يلعب بالدرجة الثالثة.

وارتبط اللاعب في الأيام الأخيرة بالانضمام لصفوف إنتر، والذي أرسل كشافيه في اللقاءات الأخيرة للجيالوبلو لمراقبته عن قرب.

ووقع استدعاء كولوسيفسكي للمرة الأولى لتشكيل المنتخب السويدي الذي سيلعب هذا الأسبوع في تصفيات أمم أوروبا 2020.

وكان بارما قد ضم الشاب مقابل فقط 150 ألف يورو، وتشير كوريري أنه يطلب 20 مليوناً من الأندية الراغبة بضمه.