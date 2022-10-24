نجم ألمانيا: الدوري السعودي ليس بهذا السوء ولكن مشكلته الجمهور

النجم الألماني خاض تجربة قصيرة في الدوري السعودي

أكد أمين يونس لاعب أوترخت المعار من الاتفاق السعودي أن انتقاله للعب في الدوري السعودي لم يكن بدافع المال بل بسبب رغبته تغيير الأجواء وأصول والده العربية.

صاحب الـ29 عامًا انضم للاتفاق في صفقة انتقال حر قادمًا من نابولي وبعد عام ونصف من اللعب بالإعارة مع إنتراخت فرانفكورت، وقد هاجمته جماهير فريقه الألماني كثيرًا لعدم البقاء وتوقيع عقد دائم مع الفريق.

يونس أجرى حوارًا مع صحيفة سبورت 1 الألمانية أكد خلاله أن الدوري السعودي ليس بالسوء الذي يعتقده البعض في أوروبا، مشيرًا إلى أن تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2022 يُثبت ذلك.

وأضاف "المال لم يكن سبب انتقالي للدوري السعودي، لو كان المال هو الأولوية القصوى لدي لذهبت إلى هناك قبل اللعب لفرانكفورت، بل أردت تغيير الأجواء، بجانب أن العرض القادم من هناك كان الأفضل مقارنة بالعروض الأخرى، كان هناك عروضًا من الدوري الأمريكي الذي أراه ممتعًا جدًا، لكني اخترت السعودية في النهاية نظرًا لأني على تواصل مع العالم العربي بحُكم أن والدي من أصول لبنانية".

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واصل يونس "الدوري السعودي ليس بالسوء الذي يعتقده البعض، هناك بعض اللاعبين الجيدين حقًا وتأهل المنتخب إلى كأس العالم ليس من فراغ، لديهم مشكلة وحيدة وهي ثقافة المشجع".

أوضح "نحن هنا مدللون حقًا في ألمانيا، الأمر يُشبه الاختلاف بين الليل والنهار. صدقوني، اللاعبون في السعودية سيؤدون بشكل مختلف لو لعبوا أمام 80 ألف مشجعًا، لقد لعبت أمام 500 مشجع في أحسن الحالات وهذا يجعل المتعة هناك أقل، هنا في ألمانيا يزيد عدد الحضور في مباريات دوري المقاطعات عن ذلك، حتى لو كان بينهم جدي الذي يُواصل الصراخ علينا".

يُشار إلى أن يونس لم يلعب مع الاتفاق في الدوري السعودي خلال النصف الثاني من موسم 2021-2022 سوى 9 مباريات سجل بها هدفين.

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