نجم آرسنال السابق: لا أرى نفسي لاعبًا بالدوري السعودي، لذلك قررت الاعتزال!

مسيرة حافلة قضاها النجم الإنجليزي في الملاعب

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كشف ثيو والكوت لاعب آرسنال وساوثامبتون السابق، عن رفضه بعض العروض للانتقال إلى دوري روشن السعودي قبل اعتزال كرة القدم.

والكوت الذي خاض مسيرة احترافية استمرت لمدة 18 عامًا، قرر اعتزال الكرة وعمره 34 سنة بعدما قضى الموسم الماضي بصفوف ساوثامبتون وأصبح لاعبًا حرًا هذا الصيف.

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وقال الإنجليزي في تصريحات لبرنامج " The Overlap" مع جاري نيفيل:"سأقوم رسميًا بتعليق حذائي والاعتزال، إنه أمر مخيف للغاية، كرة القدم هي كل ما أعرفه عن الحياة منذ أن كان عمري 16 سنة".

وأضاف:"أريد أن أجرب أشياء جديدة، هناك بعض الأشياء التي لم أعيشها منذ طفولتي، الأمر يتجاوز الموهبة والتعطش للنجاح، لا أقول إنني سأفعل بعض الأشياء المجنونة لكني أريد تجربة الحياة بشكل مختلف بعيدًا عن أجواء الكرة".

وتابع:"تلقيت بعض العروض من الخارج، كانت هناك عروضًا من السعودية، لكن هذا ليس المكان الذي أريد أن أرى نفسي ألعب فيه، الأمر لا يتعلق بالأموال أو الدوري السعودي، أشعر الآن أنه إذا لم يكن قلبي يلعب كرة قدم فهذا ليس عادلًا لي وللنادي الذي سأمثله".

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وأوضح:"لن أكسب عقدًا لنفسي وأنا لا ألعب بنسبة 100%، يجب أن أكون ملتزمًا وألعب بشكل أسبوعي والتحضير بشكل جيد للمباريات، ولا أعتقد أنني كنت مستعدًا لهذه الخطوة".

يذكر أن جناح آرسنال وإيفرتون وساوثامبتون السابق استمرت مسيرته مع كرة القدم لمدة 18 عامًا، حيث لعب 563 مباراة مع الأندية وخاض 47 مواجهة دولية.

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