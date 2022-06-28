نجم إيفرتون: كلوب المتذمر حصل على ما يريده بعد البكاء لسنوات!

أساليب المدرب الألماني لا تعجب لاعب إيفرتون.

أعرب أندروس تاونسند لاعب إيفرتون عن انزعاجه من حصول الألماني يورجن كلوب على مراده بعد اعتماد الخمسة تبديلات بشكل رسمي.

جاء هذا في تصريحات لصالح "تووك سبورت"، وأكد خلالها أن كلوب اعتاد الحصول على ما يريده عن طريق التذمر والشكوى.

وقال تاونسند: "هل ترون كيف نجح كلوب في جعل الأمور تسير على طريقته مرة أخرى؟ لقد كان يتذمر لسنوات".

وأضاف: "حاولوا صده لكن في النهاية منحوه الخمسة تغييرات التي أرادها، لكنه على الأغلب لن يستخدم أكثر من تغييرين أو ثلاثة في المباريات الكبيرة".

وأردف: "في اللقاءات الكبرى نرى ليفربول ومانشستر سيتي لا يستعملون سوى تبديل أو تبديلين على الأكثر، لا تراهم يستخدمون التغييرات كلها أبدًا".

وأكمل: "الأمر متعلق بالمباريات مثل تلك ضد كريستال بالاس وبرينتفورد، عندما تشير النتيجة للتعادل والخصم يدافع بقتالية كبيرة يدفعون بخمسة لاعبين من على أعلى المستويات بين الشوطين ليكسروا الدفاع، أعتقد أن ذلك ليس عادلًا".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة فقط عن فريق يورجن كلوب.