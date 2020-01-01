نجم الهلال ومحترف النصر بالقائمة .. أفضل لاعب وسط بدوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي يجري استفتاء لأفضل لاعبي الوسط بدوري أبطال آسيا.

يستعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاستئناف مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، بعد فترة طويلة من التوقف، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، استفتاءً جماهيريًا، لاختيار أفضل لاعبي خط الوسط، ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي أقيمت العام الماضي.

وكان الهلال السعودي قد توج ببطولة دوري أبطال آسيا النسخة الماضية، بعد الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني، بثلاثة أهداف دون رد، في الدور النهائي.

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وضمت قائمة أفضل لاعبي الوسط ببطولة دوري أبطال آسيا، النجم السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال، والبرازيلي جوليانو دي باولا لاعب النصر، بجانب إيفرتون لاعب أوراوا ريد، وباولينيو لاعب جوانزهو إيفرجراند الصيني.

كما ضمت القائمة أيضًا: أوسكار لاعب شنجهاي الصيني، وليوناردو لاعب الوحدة الإماراتي، وتاليسكا لاعب جوانزهو، وسيرجينيو لاعب كاشيما إنتلرز الياباني، ومروان فيلايني لاعب جونبوك الياباني، وليو سيلفا لاعب كاشيما إنتلرز".

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ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى يوم السبت 5 سبتمبر المقبل، حيث سيتم الإعلان عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور والتشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات منتصف شهر سبتمبر.