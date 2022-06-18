نجم الهلال المعتزل يفجرها: حمد الله أفضل من إيجالو!

نجم الهلال السابق يتغزل في مهاجم الاتحاد

فضّل نجم الهلال المعتزل، طارق التائب، المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، على هداف الهلال، أوديون إيجالو.

الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي بالتساوي في النقاط مع الاتحاد، لكن يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

ويتصدر إيجالو ترتيب هدافي الدوري السعودي خلال الموسم الجاري الذي بدأه لاعبًا لصالح الشباب.

ما الذي قاله طارق التائب؟

وفي تصريحات عبر برنامج "كورة" أكد النجم الليبي تفوق حمد الله على إيجالو فنيًا، إلا أنّ المغربي يعاني من أزمات خارج الملعب.

وقال التائب: "إمكانيات حمد الله الفنية أفضل، وظهر ذلك قبل حتى فترته مع الاتحاد وحينما كان لاعبًا لصالح النصر، لكنّه يعاني من أزمات خارج الملعب أثرت على مستواه".

وتابع: "المهاجم النيجيري لديه مميزات أخرى مثل القدرة على استغلال الفرص والتمركز الجيد داخل منطقة الجزاء والاستلام تحت الضغط وكذلك وظهره للمرمى. إنّه مهاجم قناص".

التائب قارن بين حمد الله وإيجالو مؤكدًا أنّ الأول يمتلك موهبة رائعة ولديه العديد من الحلول بجانب مهارته في المراوغة بينما الأخير طوّر من قدراته وتحسن مع الوقت لكنّه يبقى مهاجم كلاسيكي يجيد تسجيل الأهداف.

ما الذي قدّمه إيجالو وحمد الله في الموسم الجاري؟

يتصدر إيجالو ترتيب هدافي الدوري السعودي بواقع 22 هدفًا، كما أحرز 28 هدفًا في 38 مباراة لعبها رفقة الشباب ثم الهلال بجميع المسابقات.

كما صنع النيجيري 4 أهداف خلال الموسم الحالي في كل البطولات.

أما حمد الله فبدأ الموسم مع النصر قبل الانتقال إلى الاتحاد وشارك في 19 مباراة بكل المسابقات مسجلًا 15 هدفًا ولم يصنع سوى هدف وحيد.

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