نجم النصر مشيدًا بحجازي: الهرم الرابع في مصر
لعب أحمد حجازي مباراة رائعة مساء أمس مع فريقه الاتحاد أمام الأهلي في الدوري السعودي، وقد اختاره العديد من الإعلاميين والجماهير النجم الأول للقاء الذي أقيم على استاد الأمير عبد الله الفيصل.
حجازي لم يكتف بقيادة المنظومة الدفاعية للاتحاد في ديربي جدة بل سجل هدف الفريق الثاني والحاسم بعدما كان زميله حمدان الشمراني قد سجل الهدف الأول في بداية الشوط الثاني.
فهد الهريفي أسطورة النصر ونجمه التاريخي أشاد كثيرًا بالمدافع المصري وزميله إيجور كورونادو صاحب التمريرتين الحاسمتين في مباراة الأمس.
اختيارات المحررين
ماذا قال فهد الهريفي عن حجازي وكورونادو؟
الهريفي أكد في تغريدة أولى أن الاتحاد فريق يمتلك جميع العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق البطولة، من حارس مرمى وقلب دفاع وصانع ألعاب، بجانب أكثر من لاعب حركي متنوع.
وفي تغريدة ثانية أبدى إعجابه الشديد بكورونادو واصفًا إياه بغير الطبيعي، كما تغزل بالمدافع المصري مشيرًا إلى أنه الهرم الرابع في مصر بعد أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع.
انتصار الاتحاد في ديربي جدة مساء أمس أعاده لصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن ضمك و4 نقاط عن الهلال والنصر.
ماذا قدم أحمد حجازي خلال مباراة الاتحاد والأهلي؟
مرر حجازي الكرة 43 مرة بدقة نجاح وصلت إلى 86%، كان منهن 9 تمريرات طويلة و34 تمريرة قصيرة، وقد بلغت دقة تمريراته في نصف ملعب الخصم 75% وتلك نسبة ممتازة لقلب دفاع يعتمد أكثر على التمريرات البعيدة والطويلة.
دخل صاحب الـ30 عامًا في 5 التحامات مع المنافس، نجح في 3 منهن، فيما اشترك في 4 التحامات هوائية نجح في نصفهن، والمثير أنه لم يرتكب أي خطأ خلال اللقاء واكتفى بمحاولة افتكاك واحدة.
حجازي بصمة قوية هجوميًا في المباراة، إذ سدد مرتين على المرمى بجانب تسديدة ثالثة خارجه، وقد أحرز هدفًا وصنع فرصتين للتسجيل وهو رقم مثير للغاية.
ماذا قدم إيجور كورونادو خلال مباراة الاتحاد والأهلي؟
صاحب الـ29 عامًا مرر 31 تمريرة فقط منها 5 طويلة، بنسبة نجاح وصلت لم تتجاوز حاجز الـ52% وهي نسبة ضعيفة لكنها مفهومة مقارنة بأنه يُحاول دومًا لعب التمريرات الذكية بين الخطوط والتي إما أن تُقطع من الدفاع أو تصنع فرصة أو هدفًا.
دخل كورونادو في 9 التحامات هوائية لم ينجح سوى في اثنين منها، لكنه في المقابل صنع هدفي المباراة وصنع 3 فرص لزملائه، وقد سدد تسديدتين على المرمى وفاز بخطأين من لاعبي الأهلي.
الجميل أن كورونادو له دور دفاعي واضح في الملعب ويُنفذه جيدًا من خلال مشاركة رفاقه الضغط على حامل الكرة في المنافس، وقد نجح اليوم في قطع 4 هجمات للأهلي وذلك رقم مثير للإعجاب من صانع لعب.
اقرأ أيضَأ |