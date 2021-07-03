نجم النصر مستهدف .. 3 أندية ترغب في خطفه من العالمي

هل يبقي النصر على نجمه؟

تستهدف 3 من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التعاقد مع نجم فريق نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك للفوز بخدماته الموسم المقبل.

إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تسعى خلال الوقت الحالي لحل جميع أزماتها، سواء بالتخلص من الديون، أو الاستقرار على القوام النهائي للفريق الأصفر، الذي سيخوض الموسم الجديد 2021-2022.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن إدارة نادي النصر تلقت ثلاثة عروض رسمية من جانب أندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، من أجل الحصول على خدمات النجم فراس البريكان.

العروض التي وصلت إلى نادي النصر من الأندية السعودية، هي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، على أن يعود للعالمي مع بداية الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، قامت بالفعل في تحويل العروض إلى الجهاز الفني بقيادة البرازيلي مانو مينيزيس، لاتخاذ القرار المناسب.

ومن المقرر أن يدرس مينيزيس الأمر بشكل جيد، قبل اتخاذ قرارًا نهائيًا، سواء باستمرار البريكان مع الفريق للموسم المقبل، أو الموافقة على رحيله.

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ولعب فراس البريكان مع نادي النصر الموسم الماضي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين في 14 مباراة، منها 2 بشكل أساسي، سجل فيها هدفين وسدد الكرة على المرمى مرتين فقط.