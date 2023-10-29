نجم النصر لتركي آل الشيخ: أتمنى تكريم هذا النصراوي بجانب محمد الشلهوب

رسالة إنسانية لوزير الترفيه السعودي

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وجه هاشم سرور نجم النصر السابق رسالة إلى وزير الترفيه السعودي، تركي آل الشيخ، طلب منه تكريم أحد نجوم فريقه السابق بجانب محمد الشلهوب نجم الهلال.

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آل الشيخ كان قد أعلن الشهر الماضي تكريم الشلهوب خلال فعاليات موسم الرياض، ومعه نجم نصراوي آخر لم يُحدد هويته، وقد طلب سرور أن يكون هذا اللاعب هو المدافع توفيق المقرن أو المهاجم حسين هادي.

إذ كتب عبر منصة إكس "رسالتي لمعالي المستشار تركي آل الشيخ أن يكون المكرم من اللاعبين بجانب محمد الشلهوب من النصر كابتن المنتخب وأسطورة مدافعي المملكة توفيق المقرن أو هداف النصر المبدع الخلوق حسين هادي".

تابع "اللاعبان لم يحالفهما الحظ بالتكريم وكلنا نعلم بأن التكريم يعد آخر منعطف للاعب كرة القدم لترميم وضعه المادي، وهذا طلب آمل تقبله من معالي المستشار الرياضي المحبوب لجميع الرياضيين تركي آل الشيخ حفظه الله".

يُشار إلى أن آل الشيخ وعد بدورة تجمع فريق عالمي مع فريقي النصر والهلال ضمن فعاليات موسم الرياض، وسيجري تكريم الشلهوب مع أحد نجوم النصر خلال إحدى مبارياتها.

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