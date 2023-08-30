"نجم المونديال وصاحب الانتكاسة" .. ثنائي جديد في الهلال يقتربان من الرحيل

ثنائي الهلال أصبحا ف الطريق للرحيل عن الزعيم

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يبحث نادي الهلال خلال الوقت الحالي على الاستقرار بشكل نهائي على شكل الفريق، وهو الأمر الذي جعل ثنائي جديد في صفوف الزعيم يقتربان من الرحيل خلال صيف 2023.

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وأشارت إذاعة "يو إف إم" إلى أن الثنائي صالح الشهري ومتعب المفرج لاعبا الهلال، يقتربان من الانتقال إلى صفوف نادي الرائد خلال فترة الانتقالات الجارية.

صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي، الذي تألق معه في كأس العالم قطر 2022، وسجل هدفًا لن يُنسى في مرمى الأرجنتين في افتتاح مباريات المونديال، كان يعاني من إصابة وأصبح جاهزًا للمشاركة حاليًا.

وأما عن المفرج فكان يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وعاد إلى التدريبات لتحدث له "انتكاسة" وتعود له الإصابة من جديد ويغيب لفترة طويلة جدًا عن الملاعب تخطت العام.

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ويبدو أن الهلال يرغب في التخلص من الشهري والمفرج خلال الوقت الحالي، من أجل تدعيم صفوفه بنجوم محليين آخرين، حيث يبحث الفريق عن ظهير أيسر ويفاوض حاليًا متعب الحربي وإسلام هوساوي.

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