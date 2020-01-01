نجم الدوري الإنجليزي: لن أعود لكرة القدم قبل إنتهاء كورونا بسبب طفلي

لاعب فريق واتفورد تروي دييني يؤكد رفضه العودة للتدريبات في الفترة المقبلة بسبب طفله الذي يعاني من مشاكل في التنفس.

أكد اللاعب تروي دييني نجم فريق واتفورد على صعوبة عودته للتدريبات في الفترة المقبلة رفقة زملائه في ظل استمرار فيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها على لسانه شبكة "ESPN" وأكد خلالها أنه يعاني من مشاكل أسرية تمنعه من العودة.

وأوضح اللاعب أن نجله البالغ من العمر خمسة أشهر فقط، لديه مشاكل في التنفس، ولا يستطيع أن يخاطر بمنحه المزيد من الأزمات في الفترة المقبلة.

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وقال ديني: "من المفترض أن نعود هذا الأسبوع لكنني قلت أنني لن أقوم بذلك، الأمر لا علاقة له بالأموال وكم الربح المادي من خلف العودة".

وأضاف: "لو خضت في التفاصيل الكاملة للموقف الحالي، والذي يعد شخصي من الدرجة الأولى سيقول لي الجميع لا بأس بغيابك".

وأردف: "نجلي يعاني من مشاكل في التنفس وهو في عمر الخمسة أشهر فقط، ولا أريد أن أضعه في المزيد من المخاطر، فنحن نعود لمنازلنا بنفس ملابس التدريب ولا يمكننا حتى أن ننظف أنفسنا في التدريبات".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن عودة التدريبات الجماعية في إنجلترا قد اقتربت، على أن يتم استئناف الدوري الإنجليزي في الشهر المقبل.