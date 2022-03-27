نجم الجزائر والدوري الألماني .. الصرامي يكشف عن صفقة كبرى محتملة في الرياض

بدأت أندية الدوري السعودي التخطيط لسوق الانتقالات الصيفي القادم، والذي يبدو أنه سيكون ساخنًا جدًا لرغبة الكبار جميعًا في تدعيم صفوفهم استعدادًا للموسم الجديد الذي يُتوقع أن يكون قويًا وتنافسيًا للغاية.

الناقد الرياضي سعود الصرامي كشف عن سعي أحد أندية العاصمة السعودية، الرياض، لإبرام صفقة من العيار الثقيل تتعلق بنجم منتخب الجزائر والدوري الألماني.

من هو النجم الجزائري المطلوب في أحد أندية العاصمة السعودية؟

الصرامي الذي شغل سابقًا منصب المتحدث الرسمي باسم النصر لم يُحدد هوية النادي الراغب في إتمام تلك الصفقة الكبرى، بل اكتفى بالقول أن الهدف هو رامي بنسبعيني نجم الخُضر وفريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

واعترف الصرامي بصعوبة إتمام التعاقد نظرًا لرغبة اللاعب البقاء في أوروبا وعُمره الصغير، إذ لم يتجاوز بعد عامه الـ26.

إذ قال "رامي بنسبعيني على رادار نادٍ عاصمي كبير لتعويض رحيل محترف أجنبي محتمل، المفاوضات معقدة نظرًا لصغر عُمر اللاعب الذي يعيش عامه الـ26".

#هات_إذنك

الجزائري 🇩🇿 الدولي ،،،

رامي بن سبعيني ،،،،

نجم بروسيا مونشجلادباخ الألماني على " رادار " نادي عاصمي كبير ،،،

لتعويض رحيل محترف أجنبي " محتمل " ،،

المفاوضات " معقدة " نظراً لصغر " عمر " الذي يعيش " ربيعه " ٢٦ pic.twitter.com/hkh7336q1m — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) March 26, 2022

بطل كأس أمم إفريقيا 2019 مع الجزائر مرتبط بعقد مع ناديه الألماني يمتد حتى صيف 2023، ولذا يبدو أن مونشنجلادباخ مضطر لبيعه في سوق الانتقالات المقبل وإلا قد يفقده مجانًا فيما بعد.

الهلال أم النصر .. من هو النادي الساعي خلف نجم مونشنجلادباخ؟

الظهير الأيسر الجزائري القادر على اللعب كقلب دفاع يُعد من أفضل اللاعبين العرب والأفارقة في السنوات الأخيرة، وقد لعب 17 مباراة هذا الموسم في البوندسليجا سجل بها 3 أهداف وصنع هدفين.

الهلال والنصر سيودعان عددًا من محترفيهم الأجانب الصيف القادم، إذ تُشير المصادر لرحيل جانج هيون سو وجوستافو كويلار عن الهلال، وأنسيلمو وراميرو فونيس موري وجوناثان رودريجيز عن النصر، لكن يبدو أن الأصفر هو الأكثر حاجة لبنسبعيني لمعاناته في مركز الظهير الأيسر بعكس الأزرق الذي يمتلك النجم السعودي ياسر الشهراني.

الصفقة صعبة ومعقدة فعلًا وتبدو بعيدة عن الحدوث، خاصة أن القيمة السوقية للاعب تصل إلى 17 مليون يورو، مما يعني أن النادي الراغب في ضمه سيكون مطالبًا بتضحية مالية هائلة ... المرجح أن وصوله للسعودية سيجعله اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.

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