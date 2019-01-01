نجم البرتغال السابق: رونالدو من عالم آخر

باوليتا لاعب باريس سان جيرمان السابق ومنتخب البرتغال يشيد بكريستيانو رونالدو ويؤكد على حظوظ منتخبه الكبيرة في التتويج بدوري أمم أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد باوليتا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق ومنتخب البرتغال المعتزل بمواطنه كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي وبما يقدمه مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها باوليتا وأكد خلالها أن مواجهة المنتخب البرتغالي أمام نظيره الهولندي في النهائي ستكون صعبة على كلا الطرفين.

📆نهائي 2017

واصل ريال مدريد تألقه في دوري أبطال أوروبا، واكتسح يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد⚪️⚪️🏆 pic.twitter.com/3EQY6k8jxc — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وقال باوليتا: "منتخب هولندا يملك عناصر شابة وقوة كبيرة في كل الخطوط، لكن الفريق البرتغالي أيضًا يملك القوة في كل المراكز، علينا أن نستغل ذلك".

وأضاف: "لدينا لاعب مذهل وهو كريستيانو رونالدو، في رأيي الخاص هو من عالم آخر، لقد كتب ولا يزال يكتب تاريخ كرة القدم".

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وأكمل: "من الصعب أن نجد لاعب آخر يقدم مستويات بنفس الاستمرارية الخاصة برونالدو والتي يقدمها طوال السنوات الماضية، أتمنى أن يتجاوز رقم عالي دائي كأكثر هداف في تاريخ المنتخبات".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد قاد البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية في مواجهة هولندا بعد تجاوز سويسرا بهاتريك.