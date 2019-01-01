نجم البرازيل السابق: سحب شارة القيادة من نيمار قرار سليم

نيمار سيغيب عن كوبا أمريكا بداعي الإصابة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اتفق كليبرسون، لاعب البرازيل السابق، مع قرار الاتحاد بسحب شارة القيادة من نجم المنتخب نيمار وإعطائها لداني ألفيش زميله في باريس سان جيرمان.

نيمار تأكد غيابه عن نهائيات كوبا أمريكا 2019 المقبلة في بلاد السامبا بعد الإصابة التي تعرض لها في ودية قطر الأسبوع الماضي.

وقال كليبرسون مع "us-bookies": "الجهاز الفني اتخذ القرار الصائب بخصوص نيمار وشارة القيادة، الجميع يحبه ويحترمه، ولكن عندما تخطيء الجميع يرى".

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ابن الوز عوّام 🦆👌🏻

ذا ولد مارسيلو 👏💥 pic.twitter.com/4ck7Qgfkcf — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

وواصل: "نيمار لا يزال يرتكب الأخطاء داخل الملعب وذلك يترك أثراً داخله، الجميع في البرازيل يوافق على سحب الشارة".

وحول حظوظ الفريق في كوبا أمريكا: "يمكن أن نتوج باللقب هذا العام، أريد أن أحضر وأتمنى أن نلاقي الأرجنتين في النهائي، يجب الحذر منهم ومن ميسي".

البرازيل تستهل مشوارها في البطولة أمام بوليفيا السبت المقبل ضمن المباراة الافتتاحية للمسابقة.