نجم الأرجنتين: مبابي شبيه رونالدو نعت ميسي بـ"ابن العاهرة!"

تصريحات تحمل الكثير من الطرافة..

أدلى الأرجنتيني الدولي السابق خافيير باستوري زميل كل من كيليان مبابي وليونيل ميسي في باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني على الترتيب بتصريحات حملت بعض المفارقات الطريفة.

وقال باستوري في حديثه لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، إنه قابل مبابي وميسي مع فريقهم باريس سان جيرمان في غرف الملابس، وهنأ مبابي على أدائه في كأس العالم، لكن إجابة الفرنسي لم تكن متوقعة.

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فقد قال له الفرنسي هداف كأس العالم 2022: "لا.. فابن العاهرة هذا (يقصد ميسي) هو من هزمنا في النهاية وحصل على كأس العالم" في سياق مازح.

وأشاد باستوري بشكل كبير بمبابي، قائلًا إن لديه العديد من الخصائص الذهنية التي لم يرها إلا في الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأكد لاعب نادي قطر الحالي: "أعرف عقليته جيدًا، لديه الروح التي توجد لدى ميسي ورونالدو، خسر نهائي كأس العالم وفي ثاني يوم كان يفكر في القادم!".