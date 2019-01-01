نجم الأردن السابق ينضم للجهاز الفني للنشامى
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم انضمام أحمد هايل؛ مهاجم النشامى والفيصلي الأردني السابق، للجهاز الفني للمنتخب الوطني، بتوصية من المدير الفني فيتال بوركلمانز.
اللاعب كان قد أعلن اعتزاله في يونيو الماضي، بعدما لعب لصفوف الفيصلي والجزيرة والرمثا والطرة الأردنيين، وخاض ثلاث تجارب احترافية في العربي الكويتي والفجيرة الإماراتي والجيش السوري.
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وأوضحت صحيفة "الغد" الأردنية أن قرار بوركلمانز بضم هايل يأتي سعيًا وراء التركيز بشكل أكبر على الشق الهجومي للنشامى واكتشاف عدد من المواهب، بالإضافة إلى تطبيق تدريبات نوعية للخط الأمامي للفريق، في إطار الاستعداد لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
يذكر أن المنتخب الأردني يستعد للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية في العراق، في الفترة من 20 وحتى 26 من الشهر الجاري، والتي يستهل مشواره بها بملاقاة سوريا في يوم 23.
من يمكنه أن ينسى إحتفاله الشهير رفقة @Cityarabia 👕 "لماذا أنا دومًا"— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ مارس ٢٠١٩
أو احتفاله مع المنتخب الإيطالي 🇮🇹 بعد هدفه في مرمى ألمانيا بيورو 2012 💪
🔷 احتفال آخر ينضم لقائمة احتفالات بالوتيلي التي لن تُنسى، هذه المرة رفقة @OM_Arab في @Ligue1_Arab pic.twitter.com/v61AIrnOEo