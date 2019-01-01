نجم الأردن السابق ينضم للجهاز الفني للنشامى

أحمد هايل اعتزل في نهاية الموسم الماضي واتجه للتدريب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم انضمام أحمد هايل؛ مهاجم النشامى والفيصلي الأردني السابق، للجهاز الفني للمنتخب الوطني، بتوصية من المدير الفني فيتال بوركلمانز.

اللاعب كان قد أعلن اعتزاله في يونيو الماضي، بعدما لعب لصفوف الفيصلي والجزيرة والرمثا والطرة الأردنيين، وخاض ثلاث تجارب احترافية في العربي الكويتي والفجيرة الإماراتي والجيش السوري.

بعد كأس آسيا 2019 - نجم الأردن يتلقى عدة عروض إيطالية وبلجيكية وقبرصية

وأوضحت صحيفة "الغد" الأردنية أن قرار بوركلمانز بضم هايل يأتي سعيًا وراء التركيز بشكل أكبر على الشق الهجومي للنشامى واكتشاف عدد من المواهب، بالإضافة إلى تطبيق تدريبات نوعية للخط الأمامي للفريق، في إطار الاستعداد لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

يذكر أن المنتخب الأردني يستعد للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية في العراق، في الفترة من 20 وحتى 26 من الشهر الجاري، والتي يستهل مشواره بها بملاقاة سوريا في يوم 23.