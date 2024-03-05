"أحدهما يُساعده الفريق ويُطبق التعليمات والآخر لا" .. نجم الأخضر السابق يقارن بين حمدالله وميتروفيتش

مواجهة مرتقبة بين اللاعبين مساء اليوم

أكد أحمد عطيف نجم المنتخب السعودي السابق أن ألكسندر ميتروفيتش أكثر تأثيرًا مع الهلال من عبد الرزاق حمدالله مع فريقه الاتحاد.

المهاجمان يُعدان من الأفضل في الدوري السعودي هذا الموسم، وستجمعهما مواجهة شرسة مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض، على أن تقام موقعة الإياب في جدة الثلاثاء القادم.

المهاجم الصربي غاب عن اللقاء الأخير بين الهلال والاتحاد في الدوري، والذي حسمه الأول بنتيجة 3-1 ولم يستطع اللاعب المغربي التسجيل رغم رفعه راية التحدي قبل اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عطيف قال مقارنًا بين اللاعبين "تأثير ميتروفيتش مع الهلال أكبر من حمدالله مع الاتحاد، لأن الأول لاعب مجموعة يقوم بكل الأدوار فيما الثاني يعتمد أسلوب واحد في لعبه".

أضاف "حمدالله يتمتع بشخصية قوية وممتازة لكن هل ظروف فريقه الفنية تساعده؟ المجموعة في الهلال تُساعد ميتروفيتش بعكس الاتحاد الذي لا يمر بحالة جيدة. ميتروفيتش يُتمم منظومة جيسوس في الحالة الدفاعية والهجومية، المدرب يختلف عن جاياردو في احتياجاته من اللاعبين".

أتم "ميتروفيتش يُطبق كل ما يطلبه منه المدرب بعكس حمدالله".