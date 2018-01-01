نجم إنجلترا السابق يرد على اتهامه بالاعتداء الجنسي

جاسكوين ينفي التهمة الموجه إليه بالاعتداء الجنسي على إحدى السيدات

فيسبوك تويتر محمد عماد

نفى بول جاسكوين نجم منتخب إنجلترا السابق التهمة الموجه إليه بالاعتداء على إحدى السيدات في إحدى محطات القطارات.

وكان جاسكوين البالغ من العمر 51 عامًا قد ألقي عليه القبض في محطة قطارات درهام شمال إنجلترا في شهر أغسطس الماضي بعد اتهامه بالتحرش بإحدى السيدات قبل أن يطلق سراحه ويمثل أمام المحكمة اليوم الثلاثاء لينفي كل التهم الموجه إليه.

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ولا تعد هذه هي الحادثة الأخلاقية الأولى من نوعها لنجم توتنهام السابق الذي خضع للعلاج من إدمان الخمر والمخدرات لسنوات.

ومن المقرر أن يخضع جاسكوين الذي مثل إنجلترا من قبل في 57 مباراة دولية للتحقيق في جلسة استماع أخرى في يناير المقبل.

يذكر أن جاسكوين كان أحد أفراد المنتخب الإنجليزي الذي توج بالمركز الرابع في كأس العالم إيطاليا 1990.