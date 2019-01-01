نجم إنتر: أحب اللعب بجوار ديبالا وأتمنى الوصول لمستوى رونالدو

لوتارو مارتينيز نجم هجوم فريق إنتر يؤكد على حبه للعب كرة القدم بجوار مواطنه الأرجنتيني باولو ديبالا ويشيد بكريستيانو رونالدو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد الأرجنتيني لوتارو مارتينيز نجم هجوم فريق إنتر بمواطنه باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس وبما يقدمه من مستويات في السنوات الأخيرة.

جاء هذا ضمن حوار صحفي لمارتينيز تحدث فيه عن موسمه الجاري وفترة غيابه عن الملاعب وأكد خلال تصريحاته على أمله أن يقترب من مستوى كريستيانو رونالدو.

كونتي يبتعد خطوة عن إنتر ويقتربها من روما https://t.co/ch7cuHuTxw — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

وقال مارتينيز: "ديبالا لاعب عظيم، أي لاعب سيحب أن يلعب بجواره للأبد، لأنه يساعدك على أن تطور من نفسك وأن نسجل المزيد من الأهداف، لكنني لا يمكنني الحديث عن مستقبله".

وأضاف: "أحب طريقة لعب كريستيانو رونالدو، وكيفية تنفيذه للرأسيات في الضربات الركنية، وتنفيذه للضربات الثابتة، هو لديه الكثير من الأسلحة".

مورينيو: الأعين في إنتر ويوفنتوس ستكون على إيكاردي

وأكمل: "لقد حصلت على العديد من الدقائق هذا الموسم، وأنا سعيد بما وصلت له وبتسجيلي في الديربي، لقد بدأت الموسم في فترة الإعداد جيدًا لكنني بقيت حبيس مقاعد الإحتياط وبسبب ما حدث مع زميلي أصبحت أساسيًا".

جدير بالذكر أن مارتينيز كان قد شارك في 30 مباراة مع إنتر في الموسم الجاري وسجل تسعة أهداف وصنع هدفين منهم ست أهداف في الدوري الإيطالي.