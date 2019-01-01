نجم أيندهوفن يشعل الصراع بين مانشستر يونايتد ونابولي!

هيرفينج لوزانو على رادار مانشستر يونايتد ونابولي في الميركاتو الصيفي

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن مانشستر يونايتد يزاحم فريق نابولي على خطف جناح فريق أيندهوفن هيرفينج لوزانو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقًا لما ذكرته الصحيفة الإيطالية فإن اللاعب البالغ من العُمر 23 عامًا على رأس أولويات مانشستر يونايتد، الذي يريد استغلال علاقته بوكيل اللاعب مينو رايولا لإقناع اللاعب بالانتقال إلى قلعة أولدترافورد.

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على الجانب الآخر ترغب إدارة نابولي في دفع 34 مليون جنيه استرليني لصالح إدارة أيندهوفن للظفر بخدمات لوزانو.

وكان لوزانو قد أحرز سبعة عشر هدفًا في الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا حتى الآن وصنع 32، كما أنه شارك مع منتخب المكسيك في كأس العالم الأخيرة.

يشار إلى أن اللاعب المكسيكي كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى برشلونة وآرسنال.