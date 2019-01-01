نجم أياكس يحذر رونالدو قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

نيكولاس تاجليافيكو نجم فريق أياكس يحذر كل من كريستيانو رونالدو ويوفنتوس من قوة أياكس وإصراره على الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال.

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حذر النجم الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو لاعب فريق أياكس الهولندي نظرائه في يوفنتوس من صعوبة مواجهتهم وقدرتهم على الفوز عليهم.

جاء هذا في تصرحيات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أيضًا على صعوبة مواجهة يوفنتوس بالنسبة لأياكس، لكنه شدد على أن فريقه يمتلك أدوات تستطيع أن تأخذه لدور نصف النهائي.

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وقال تاجليافيكو: "سندخل المباراة بنفس الإصرار الذي دخلنا به مباراة ريال مدريد، لكن هذه المرة المواجهة ستكون ضد يوفنتوس، ونعلم مدى صعوبة ذلك اللقاء".

وأضاف: "هم فريق عظيم بكل تأكيد، وواحد من فرق القمة، ولديهم فوق ذلك لاعبون عظماء أمثال كريستيانو رونالدو، لكن نحن نمتلك أدوات يعرفها الجميع في الوقت الحالي يمكننا أن نخوض بها تلك المباراة بدون خوف من أجل تحقيق نتيجة كبيرة أمام يوفنتوس".

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وأكمل: "نحن لا نخشاهم، لقد لعبنا أمام ريال مدريد بإصرار وكانت تلك هي المباراة الأفضل لنا، والآن أمام يوفنتوس نحتاج لمباراة مثالية آخرى، نحن نمر بأفضل فترات أياكس منذ سنوات".

جدير بالذكر أن أياكس كان قد حقق الفوز على نظيره ريال مدريد بأربعة أهداف لهدفين في ملعب سانتياجو برنابيو ونجح في قلب تأخره بهدفين لهدف في لقاء الذهاب لانتصار وصعود لدور الـ 8.