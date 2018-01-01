نجم أمريكا يؤكد انتقال بوليسيتش إلى تشيلسي

عدة مصادر أكدت حدوث الصفقة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قام إيدي جونسون، لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية السابق، بالخطأ بتأكيد صفقة انتقال كريستيان بوليسيتش، جناح بوروسيا دورتموند، إلى تشيلسي.

وكانت "بيلد" ذكرت أن الطرفين أبرما اتفاقاً لانتقال بوليسيتش لصفوف البلوز في الصيف المقبل مقابل ما يقارب 50 مليون يورو.

ونشر جونسون رسالة تهنئة عبر صحفته على "انستجرام" قال فيها: "سعيد للغاية من أجلك يا أخي الصغير، انتقال مميز". اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

نكسة روما والثنائية المحلية | كيف عاش برشلونة عام 2018؟

كيف تفوق كريستيانو رونالدو على مارادونا والظاهرة في الدوري الإيطالي؟

جول 25 - أشرف خضر: شخصية حجازي تجعله الأفضل في مصر وسيلعب لنادي أكبر قريبًا

وأضاف: "لا يمكنني الانتظار لرؤيتك بجوار إيدن هازارد".

بوتشيتنيو: فريقي ليس ماكينات.. والإرهاق سبب الخسارة

حصاد 2018 | بداية عصر رونالدو ونهاية حقبة ماروتا - كيف كان عام يوفنتوس؟https://t.co/nHKncipgMg — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

بعدما سجل وصنع أمام أرسنال - نيمار يتفوق على صلاح

وكان بوليسيتش صرح في أكثر من مناسبة سابقة عن رغبته باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل القريب.

وأشارت التقارير أن عدة أندية إنجليزية تحركت لضم بوليسيتش، وعلى رأسها أرسنال، ولكن تشيلسي حسم الصفقة.

ويبلغ بوليستش من العمر 20 عاماً ويلعب مع دورتموند منذ 2016.