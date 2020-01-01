نجم ألمانيا السابق يعتذر بسبب عنصريته على الأصول العربية لنجمي شالكه

واقعة مؤسفة تثير الجدل في ألمانيا

اعتذر نجم ألمانيا السابق ستيفين فرويند بعد تصريحاته العنصرية بحق المغربي أمين حارث والجزائري نبيل بن طالب، لاعبي شالكه، والتي أثارت الجدل في الأوساط الخاصة بالبوندسليجا.

وأوقف شالكه الثنائي في الأيام الماضية بسبب عدم الالتزام في التدريبات، في ظل أزمة النتائج التي يعيشها الفريق وفشله بتحقيق أي انتصار حتى الآن في الدوري.

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وعلق فرويند في أحد البرامج التلفازية بقناة "Sport 1" على إيقاف الثنائي وقال إن السبب أن اللاعبين يأتيان من أصول مغربية فرنسية في حالة حارث، وجزائرية فرنسية في حالة بن طالب.

وقال فرويند إن اللاعبين يفتقدان للالتزام بسبب الأماكن التي تربيا بها وكانت بها نشأتهما، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات بحقه وجعلته يتراجع ويتقدم باعتذار.

شالكه من جانبه رفض تصريحات الألماني السابق وقال إن أسباب إيقاف اللاعبين لا علاقة لها بجنسيتهما أو الأصول التي ينتميان إليها على الإطلاق.

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فرويند لاعب سابق في توتنهام وعدة أندية ألمانية، وسبق له تمثيل المنتخب الألماني في الفترة من 1995-1998.

ويعيش شالكه فترة هي الأسوأ بتاريخ النادي، إذ يحتل الترتيب الأخير في البوندسليجا برصيد فقط ثلاث نقاط بعد مرور تسعة أسابيع.