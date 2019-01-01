نجم أرسنال المعتزل: الفريق يمتلك دفاع كفرق القاع

نجم فريق أرسنال المعتزل تشارلي نيكولاس يؤكد أن فريقه في حاجة لدعم الدفاع بشكل عاجل ويهاجم موستافي وبيليرين على الأداء السيء.

فيسبوك تويتر علي رفعت

هاجم نجم فريق أرسنال المعتزل تشارلي نيكولاس ما يقدمه دفاع الفريق تحت قيادة أوناي إيمري في الأشهر الأخيرة من الموسم بعد سلسلة الخسائر التي ظهرت في الدوري الإنجليزي مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيكولاس، وأشاد خلالها بالعمل الذي يقوم به المدير الفني الحالي للفريق أوناي إيمري منذ قدومه مع بداية الموسم.

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وقال نيكولاس: "إيمري قام بعمل مذهل في الفترة الأخيرة، لقد وقع في بعض الأخطاء، لكن من لا يقع في الأخطاء وهو يمتلك مثل هذا الدفاع الذي يشابه دفاعات فرق قاع الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "أرسنال لم يستقدم أي مدافع جيد في الفترة الماضية، وإذا كان الفريق لا يستطيع دفع 60 أو 70 مليون يورو عليه إذا أن يبدأ في تعليم لاعبيه الشباب بشكل أفضل".

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وأكمل: "لقد جاء بيليرين من برشلونة لكنه غير عنيف بالشكل الكافي لمركزه، وهناك موستافي الذي دفعنا فيه 42 مليون جنيه استرليني لا يستحقهم تمامًا، مثلهما مثل كلًا من سوكراتيس وكولاسيناك ومونريال، أعتقد أن إيمري في حاجة لخمس صفقات في خط الدفاع".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد خسر آخر ثلاث لقاءات له في الدوري الإنجليزي وأصبح صعوده لدوري أبطال أوروبا من خلال أحد المراكز الأربعة الأولى أكثر صعوبة.