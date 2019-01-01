نجم أرسنال السابق يطالب إيمري بالبدء بأوزيل ضد نابولي

بول ميرسون لاعب فريق نابولي السابق يؤكد في تصريحات صحفية على ضرورة مشاركة مسعود أوزيل بشكل أساسي ضد نابولي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بول ميرسون نجم فريق أرسنال السابق على أهمية مشاركة النجم الألماني مسعود أوزيل بشكل أساسي في مواجهة المدفعجية ضد نابولي في الدوري الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ميرسون لصالح صحيفة "ديلي ستار" وأكد خلالها أن الفريق سيكون في حاجة لمجهودات أوزيل بمباراة إيطاليا.

وقال ميرسون: "لو كان الخيار لي لكان أوزيل هو الذي سيلعب، الفريق في حاجة لتسجيل هدف خارج دياره، لا يمكنك أن تلعب بأوزيل وميختاريان سويًا".

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وأضاف: "إشراك أوزيل سيسمح للأرسنال باختراق دفاعات نابولي وصناعة الفرص للأرسنال، ورغم كل مشاكله فهو لا يزال يستطيع أن يصنع الفارق ويأتي بالانتصارات".

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وأكمل: "أوزيل لن يسجل، لكنه على الأرجح سيصنع أهدافًا لزملائه، ويجب على إيمري أن يترك أوباميانج على مقاعد البدلاء تحسبًا لحاجته لتسجيل هدفًا في النهاية".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين أمام نابولي بربع نهائي الدوري الأوروبي في لندن.