نجم أرسنال السابق: النادي يحاول دفع أوزيل للاعتزال

بول ميرسون نجم فريق أرسنال المعتزل يهاجم أوناي إيمري وقراره بإبعاد مسعود أوزيل عن تشكيلة الفريق الأساسية ويؤكد أنه أفضل عناصر الفريق الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب بول ميرسون نجم فريق أرسنال المعتزل عن غضبه الكبير من طريقة تعامل المدرب الإسباني أوناي إيمري مع اللاعب الألماني مسعود أوزيل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أكد خلالها ميرسون أن ما يمر به أوزيل لا يتوافق مع ما يستطيع تقديمه للفريق ومع حالة المدفعجية الحالية.

وقال ميرسون: "أنت تلعب بوجود أفضل لاعبيك وتبدأ تبني الفريق والتشكيلة من حولهم، ومسعود أوزيل هو اللاعب الأفضل في أرسنال ولا يلعب من الأساس".

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وأضاف: "لابد أنه يجلس في المنزل ويشاهد الفريق يلعب ويقول كيف لي ألا أتواجد في تشكيلة هذا الفريق وألا ألعب أساسيًا معهم".

وأكمل: "لا أعلم إذا ما كانوا يحاولون أن يدفعوه للاعتزال أم ماذا؟، لأنه إذا جلس في منزله وفكر في أنه لا يستطيع أن يلعب أساسيًا لذلك الفريق فعليه أن يعتزل".

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واختتم تصريحاته: "مسعود أوزيل لاعب مؤثر ويتم بناء الفرق من حوله، ويجب أن يلعب لأنه أفضل لاعب في صفوف أرسنال وعليهم أن يتمسكوا به".