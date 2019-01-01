نجم أرسنال السابق: الفريق لم يتحسن مع إيمري

يعتقد أن المدفعجية يعانون من نفس المشاكل التي ظهرت في حقبة أرسن فينجر

هاجم تشارلي نيكولاس نجم أرسنال السابق، الفريق الحالي للمدرب أوناي إيمري، مؤكداً أنه أسوأ من ما كان عليه مع أرسن فينجر.

إيمري تولى قيادة أرسنال في الصيف الماضي، بعد رحيل أرسن فينجر عن صفوف المدفعجية، عقب مسيرة طويلة مع النادي اللندني.

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نتائج أرسنال شهدت العديد من التقلبات هذا الموسم، حيث تعادل مؤخراً مع توتنهام بالدوري، وخسر 3/1 أمام رين الفرنسي بذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

نيكولاس قال عن فريقه السابق:"أقولها دائماً دفاعهم أصبح أسوأ ولا يوجد أي شخصية قيادية".

"فان دايك يلعب في ليفربول وأريد أن أتعلم من خبرته وأتمكن من اللعب بجانبه"

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وأضاف:"حتى بيتر تشيك قرر الاعتزال، يبدو وأنه فقد الأمل، هو حارس على أعلى مستوى جاء لتقديم الإضافة لهم ولكن يبدو أنهم لا يستمعون ويلعبون بشكل فردي".

وأما عن مواجهة مانشستر يونايتد:"ستكون فرصة لا تعوض لأرسنال من أجل المنافسة على الأربعة الكبار، لديهم مواجهات أسهل من مانشستر وتشيلسي".

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وتابع:"خسارة هذه المباراة سيعني أن حظوظهم انتهت بشكل كبير، هم الآن يلعبون من أجل سمعتهم وليس من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا فقط".

يذكر أن أرسنال يلعب ضد الشياطين الحمر، وهو في المركز الخامس بجدول البريميرليج بـ57 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن يونايتد الرابع و4 عن توتنهام الثالث.