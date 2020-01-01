نجم أتالانتا: إنتر وأتلتيكو مدريد لم يستطيعا دفع 10 ملايين يورو لضمي

أليخاندرو جوميز لم يرفع راية العصيان ضد كاتانيا..

كشف أليخاندرو جوميز، نجم فريق أتالانتا الإيطالي، عن فشل انتقاله إلى إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، قبل 7 سنوات.

جوميز، يشكل عنصرًا أساسيًا في أتالانتا هذا الموسم، إذ يحمل شارة قيادة القديسين، بالإضافة إلى مساهمته في 18 هدفًا (سجل 7 وصنع 11)، هذا الموسم خلال 30 مباراة لعبها.

وقال صاحب الـ32 عامًا، في تصريحات لصحيفة "إلبايس" الإسبانية: "في عام 2013، وبعدما أمضيت 3 سنوات جيدة مع كاتانيا، كنت شابًا في عمر الـ25 أو 26 عامًا، وأتطلع للانتقال إلى إنتر أو أتلتيكو مدريد".

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واستدرك: "الناديان لم يكن يملكا 10 ملايين يورو، التي طلبها كاتانيا، أتلتيك قدم 6 ملايين، ثم ضم ديفيد فيا مقابل 4 ملايين".

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وأضاف: "لم أتشاجر مع رئيس النادي أو أصرح بأي كلمة ضد كاتانيا، لم يكن في مقدوري فعل ذلك، حتى لو شعرت بأن وقتي انتهى معهم".

وتابع: "ثم جاء عرض من ميتاليست، الذي شارك في دوري أبطال أوروبا ونافس شاختار على الدوري الأوكراني وقتها".

وواصل: "كان هناك عديد اللاعبين الأرجنتينيين في صفوف الفريق، وقلت لنفسي: حسنًا، إذا لم أستطع الذهاب إلى أتلتيكو أو البقاء في إيطاليا، فعلى الأقل سأشارك في مسابقة أوروبية وأجني المزيد من المال".

وأكد: "لم أقل أبدًا إذا لم تسمحوا برحيلي فلن أتدرب أو سأظل محبطًا حتى انتقل إلى إنتر، لم أفعل ذلك حتى مع أتالانتا حين وصلتني عديد العروض".

وأتم: "في ميتاليست قضيت عامًا فظيعًا، لقد خدمني على المستوى المادي فقط، حيث بدأت الحرب في ديسمبر وغادرت في سبتمبر، واضطررت للبدء من جديد في أتالانتا، إلى أن وصلت إلى ما أنا عليه اليوم".

أتالانتا يستضيف مساء اليوم الأربعاء، نظيره فالنسيا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.