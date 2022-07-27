نجمة إنجلترا بعد هدفها المذهل في نصف نهائي اليورو: لن أسجل مثله!

قدمت مهاجمة منتخب إنجلترا للسيدات واحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى في أمم أوروبا للسيدات مساء الثلاثاء.

اعترفت الإنجليزية أليسيا روسو بأنها ربما لن تتمكن على الأرجح من التحلي بالجرأة مرة أخرى لتسجيل هدف مثل الذي سجلته خلال فوز إنجلترا على السويد في نصف نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات 2022.

روسو سجلت هدفًا مذهلًا بكعب القدم في المباراة التي انتهت بفوز منتخب إنجلترا للسيدات بنتيجة 4-0، ليحجز الفريق مقعده في نهائي اليورو.

ذلك الهدف كان الرابع لروسو في البطولة، بعد أن سجلت هدفين في مرمى أيرلندا الشمالية، وهدفًا في شباك النرويج.

المنتخب الإنجليزي للسيدات الآن على بعد خطوة واحدة من أول ألقابه في كأس الأمم الأوروبية، حيث ينتظر الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين ألمانيا وفرنسا.

ماذا قالت روسو عن هدفها؟

مهاجمة منتخب إنجلترا قالت في تصريحات للصحفيين: "بصراحة، لقد فوتت أول فرصة للتسديد، لقد كنا نعمل على في اليوم السابق خلال التدريبات على مثل تلك التحركات".

وأضافت: "بمجرد أن عادت لي الكرة، فكرت، ما هي أسرع طريقة لأضع الكرة في الشبكة؟ لأنني كان يجب أن أسجل في المقام الأول، أرجحت قدمي نحو الكرة، ولحسن الحظ سكنت الشباك".

وتابعت: "أعتقد أنه كان أحد أفضل أهدافي، نعم بالطبع، التسجيل في نصف النهائي والتقدم نحو النهائي هو إنجاز كبير في مسيرتي، لا أسجل عادة بالكعب، ولا أعتقد أنني سأفعل ذلك مرة أخرى".

وحول ما إذا كانت تلك المحاولة الجريئة قد لخصت ثقتها في نفسها قال روسو: "نعم، أنا أحب الهدف لذلك، يساعد ذلك في بناء الثقة".

واختتمت مهاجمة منتخب إنجلترا تصريحاته قائلة: "أعتقد أنه عندما تستمتع بلعب كرة القدم فإنك تقدم أفضل ما لديك، ربما يظهر ذلك الثقة، ولكن أنا فقط أحب لعب كرة القدم".