نجمة ألمانيا في اليورو تظهر بـ"شنب" للمشاركة بمونديال الرجال

ألكساندرا بوب نجمة المنتخب الألماني للسيدات لفتت الأنظار بشدة من خلال تألقها في كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليًا، بتسجيلها 6 أهداف وقيادة بلادها للنهائي.
وهو الأمر الذي جعل بعض وسائل الإعلام تطالب على سبيل المزح بانضمامها إلى فريق الرجال لمساعدة المانشافت على الفوز بكأس العالم المقام هذا العام في قطر.
وقامت مجلة "FUMS" بإعادة تسمية اللاعبة باسم "ألكساندر بوب" ونشرت صورة لها وهي تردي شاربًا مزيفًا على وجهها، وذلك بسبب مستواها المميز الذي أبهر الجميع في اليورو.
ألكساندرا تفاعلت مع هذا الأمر سريعًا، بعدما ظهرت في المؤتمر الصحفي لمواجهة إنجلترا في نهائي يورو السيدات المقرر إقامتها غدًا الأحد بشارب مثبت بشريط لاصق ردًا على مزحة الإعلام الألماني.
ودخلت بوب المؤتمر بصورة طبيعية قبل أن تخلع قناعها ويظهر على وجهها الشارب المصنوع من شريط أسود وهي تقول "مرحبًا" بصوت عميق يشبه الرجال.
وقالت صاحبة الـ31 سنة:"أردنا فقط المزح بخصوص ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة لذلك أنا الآن ألكساندر ولست ألكساندرا".
Satirical news websites in Germany suggested head coach Hansi Flick is interested in calling up ALEXANDER Popp to the men's 2022 World Cup.— DW Sports (@dw_sports) July 29, 2022
At Germany's press conference ahead of the #WEURO2022 final against England, the striker made his debut in front of the media 😂🥸#ENGGER pic.twitter.com/YOACRNQn7T
وتتصدر بوب حاليًا قائمة الهدافين في يورو السيدات برصيد 6 أهداف وهو ما يقارب نصف ما سجله فريقها بالبطولة، جنبًا إلى جنب مع منافستها الإنجليزية بيث ميد.
ويعتبر السبب الرئيسي لجعل الصحف الألمانية تمزح حول انضمامها لمنتخب الرجال، هو افتقاد ألمانيا للمهاجم الصريح الكلاسيكي الهداف لسنوات طويلة جدًا منذ اعتزال ميروسلاف كلوزه في 2014.
اختيارات المحررين
- في عالم موازي .. سون هو صلاح الكوري والأفضل بالعالم
- جول إنسايدر | "إلتون أرابيا" .. قطعة سعودية على أرض برازيلية
- حلب الأبقار وإحياء الحفلات .. كيف قضى نجوم الدوري السعودي عطلة الصيف؟
- الفترة التحضيرية لا تدل على شيء والدليل؟ برشلونة وريال مدريد!
- عودة إلى البساطة .. أندية أوروبا تكشف قمصانها لموسم 2022-23