"نجل" شوبير وثنائي منتخب مصر الأول أبرز المنضمين للأوليمبي

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المنتخب الأوليمبي يستعد لمواجهة مالاوي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الإوليمبي قائمة تضم 26 لاعبًا لدخول معسكر الفريق استعدادا للقاء مالاوي يوم 8 مارس بمصر ضمن الاستعدادات لنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل و المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

وتجنب الجهاز الفني للمنتخب الإوليمبي اختيار لاعبين من أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي بسبب ارتباطات أنديتهم في هذا التوقيت ببطولات إفريقيا كما سمح للاعبي الانتاج الحربي والاتحاد السكندري بالمشاركة مع أنديتهم في مباراة الفريقين بالدوري يوم 7 مارس علي أن ينضموا بعد المباراة للمعسكر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

• عمر رضوان

• شهاب الدين

• محمود جاد

• مصطفي شوبير

• اسامه جلال

• محمود مرعي

• احمد رمضان

• محمود جابر

• احمد يوسف

• شريف رضا

• يوسف الجوهري

• امام عاشور

• مصطفي محمد

• احمد ياسر ريان

• كريم العراقي

• كريم يحيي

• محمد دسوقي

• احمد ابو الفتوح

• عمر سعد

• اكرم توفيق

• احمد مصطفي

• احمد حمدي

• غنام جمعه

• عمار حمدي

• اسلام عطيه

• ناصر منسي

وأكد شوقي غريب علي أهمية المباراة باعتبارها أمام منافس يستعد بقوة للقاء منتخب زامبيا بطل الأمم الإفريقية للشباب في الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة.