نجل زيدان متحمس لعودة والده إلى ريال مدريد

إنزو فيرنانديز ابن زين الدين زيدان يتحدث عن حماسه بعودة والده كمدرب لريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال إنزو فيرنانديز نجل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان إنه متحمس بعودة والده إلى منصب المدير الفني لريال مدريد.

وكان زيدان قد أصبح مدربًا لريال مدريد بشكل رسمي منتصف الشهر الحالي خلفًا لسانتياجو سولاري.

وفي هذه الخصوص، تحدث لاعب رايو ماجداهوندا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني حاليًا إنزو زيدان إنه متحمس لهذه الخطوة التي أخذها والده.

وقال إنزو: "متأكد أن هذه التجربة ستكون رائعة تمامًا كما كانت التجربة الأولى له مع ريال مدريد"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "لقد حقق الكثير من النجاحات في التجربة الأولى، ما سيضع عليه ضغوطات إضافية في هذه الحقبة الجديدة"

وتابع: "أثق في عمله دائمًا، معه ريال مدريد في يد أمينة، هذا ما أراه كلاعب كرة قدم وكابن لهذا الرجل وكعاشق لريال مدريد"

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يذكر أن زين الدين زيدان كان قد حقق رفقة ريال مدريد 9 بطولات في 3 مواسم درب فيها الفريق، كان منها 3 بطولات لدوري أبطال أوروبا.