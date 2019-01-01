نجل رونالدينيو يبدأ مشواره الاحترافي في كروزيرو

الفتى وُصف بالسريع والقوي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن كروزيرو البرازيلي أن جواو مينديش، نجل النجم السابق رونالدينيو، انضم لصفوف أكاديمية النادي بعقد طويل الأمد.

مينديش يبلغ من العمر 14 عاماً ويلعب بمركز الجناح أو رأس الحربة الصريح كما أجاد والده في الماضي.

وأعلن النادي البرازيلي أن مينديش وقع على عقد لمدة ستة أعوام معه دون أن يعرفوا من هو والده، وأن تلك المعلومة اُكتشفت بعد إمضاء العقود.

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ووصف أماريلدو ريبيرو، المدير الرياضي للنادي، مينديش باللاعب السريع والقوي ويمتلك المهارات رغم بنيته الضخمة، على حد تعبيره.

وقال اللاعب لموقع ناديه الرسمي: "كروزيرو هو من فتح أبوابه لي، وبالتالي أكن له حباً كبيراً".

ولم يسبق لرونالدينيو اللعب مع كروزيرو، ولكن مثل أندية جريميو، فلامينجو، أتلتيتكو مينييرو، وفلومينينزي بالبرازيل.