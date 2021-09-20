نجل بيكهام يبدأ مسيرته الاحترافية من رديف فريق والده!

روميرو نجل ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد يخوض مباراته الاحترافية الأولى.

ظهر روميرو نجل ديفيد بيكهام، أسطورة الكرة الإنجليزية، لأول مرة في مسيرته مع الفريق الرديف لنادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه والده.

روميرو حصل على أول عقد احترافي له في وقت سابق من هذا الشهر، بتوقيع البالغ من العمر 19 عامًا مع فريق فورت لودرديل، وهو جزء من امتياز نادي إنتر ميامي المملوك من قبل ديفيد بيكهام.

وظهر روميرو لأول مرة مع فريقه خلال مباراته أمام فريق تورمينتا ضمن بطولة "USL league one" وهو ما يوازي دوري الدرجة الثالثة في الدوريات التقليدية.

روميرو لعب 79 دقيقة من المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

ماذا قدم روميو في أول مباراة احترافية له؟

روميرو بدأ المباراة ضد تورمينتا في مركز الجناح الأيمن، المركز الذي أتقنه والده خلال مسيرته الطويلة.

ولم يكن روميرو قادرًا تمامًا على محاكاة والده في أول ظهور له، حيث تمكن من لمس الكرة في 19 مناسبة فقط قبل خروجه من الملعب.

أفضل لحظات روميرو كانت في الدقيقة 57 حين تفاهم مع هارفي نيفيل، نجل فيل نيفيل مدرب إنتر ميامي، قبل أن يرسل روميرو عرضية متقنة لكن رأسية هارفي مرت بجوار القائم.

فورت لودرديل كان متقدمًا بنتيجة 2-1 قبل خروج روميرو من الملعب، لكنه تلقى هدفًا متأخرًا ليجعل الفريق يتراجع إلى المركز الثامن.

ماذا قال روميرو عن بدايته؟

توجه روميرو إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن سعادته بعد ظهوره لأول مرة، قبل أن يتطلع إلى مباراة فريقه المقبلة ضد جرينفيل تريومف يوم السبت المقبل.

وكتب نجل بيكهام عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "لقد حظيت بظهوري الاحترافي لأول مرة لصالح فورت لودرديل، والتركيز الكامل على المباراة المقبلة".

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