"نجح حمد الله فيما فشل به كريستيانو رونالدو!"

الساطي لم يقع في الفخ الذي وقع به الدون، رغم أن كلاهما تعرض لصدمة كبيرة

لم يترك الإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي أي فرصة لدعم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، إلا وفعل، مقارنًا هذه المرة بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

خلال الساعات الماضية، أثار الدون جدلًا كبيرًا بعدما أطلق تصريحاته في كل اتجاه، خلال حواره مع الصحفي الشهير بيرس مورجان، منتقدًا الطريقة التي يتعامل بها في القلعة الحمراء ومدربه تين هاج، حتى زملائه القدامى لم يسلموا من انتقاداته كواين روني. (طالع التفاصيل)

وهنا قارن الصرامي بين موقفه في تصفية الحسابات مع ناديه، وموقف حمد الله وقتما ظهر عبر برنامج "أكشن مع وليد"، مطلقًا تصريحات عقلانية وهادئة رغم أزمته القائمة مع ناديه السابق النصر.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نجح حمد الله وفشل كريستيانو، النجم المغربي تعامل مع حواره الفضائي بهدوء فلم يستغل ظهوره التليفزيوني لتصفية حسابات قديمة، هداف البرتغال كان حريصًا على تصفية حساباته حتى طباخين المان يونايتد وصلتهم شظايا انتقاداته اللاذعة، الزميل بيرس مورجان نجح في استنطاق رونالدو".

#هات_إذنك

نجح حمدالله و فشل كرستيانو

النجم المغربي تعامل مع حواره الفضائي بهدوء فلم يستغل ظهوره التلفزيوني لتصفية حسابات قديمة؟

هداف البرتغال كان حريصاً على تصفية حساباته حتى طباخين المان يوناتيد وصلتهم "شظايا"انتقاداته اللاذعة؟

الزميل @piersmorgan

نجح في استنطاق @Cristiano pic.twitter.com/CVseFCw1rO — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) November 16, 2022

يذكر أن ظهور حمد الله جاء بعد أيام قليلة من إصدار الاتحاد الدولي "فيفا" حكمًا لصالحه ضد النصر، ملزمًا الأخير بدفع كافة الرواتب المتأخرة للاعب والمكافآت، بجانب المبالغ التي تنازل عنها للنادي خلال أزمة كورونا.