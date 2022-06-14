نجاح من نوع آخر .. صلاح في المركز الثامن بقائمة "تايمز" للعطاء

إسهامات واسعة في مصر خاصة في مجال الصحة

يواصل محمد صلاح الحفاظ على مكانته كأحد أهم اللاعبين في العالم، ولكن نجاحه لا يتوقف فقط على المستحيل الأخضر.

ويأتي ذلك بسبب الأعمال الخيرية المستمرة التي يقوم بها نجم مصر وليفربول على مدار السنوات الماضية.

وتوج صلاح هذه الإسهامات البارزة، باحتلال المركز الثامن في قائمة صحيفة "تايمز" البريطانية للعطاء في الأعمال الخيرية لأكثر الشخصيات مساهمة للعام الماضي.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن صاحب الـ29 سنة تبرع بمبلغ 2.4 مليون جنيه استرليني للمعهد القومي للسرطان في القاهرة في عام 2019.

ويأتي ذلك بعد تعرض المعهد لأضرار بالغة جراء انفجار سيارة مفخخة بجواره، ليتدخل صلاح من أجل إنقاذ الموقف.

ويعتبر صلاح هو لاعب كرة القدم الوحيد في المراكز العشرة الأولى، بالإضافة للويس هاميلتون نجم سباق السيارات بتواجد آخر للرياضيين بشكل عام.

Mo Salah on his most favourite goal he's scored for Liverpool:



"City away in the Champions League." #lfc [pfa] pic.twitter.com/f5q4980raU — Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 14, 2022

وقالت "تايمز" إن الأمر لا يتعلق فقط بالمال الذي يتم التبرع به، ولكن بمقارنته بالثروة الفردية للمتبرع أيضًا، وبالنسبة لصلاح فقد تبرع بـ6% من ثروته للأعمال الخيرية.

وتبرع صلاح بمبلغ وصلت قيمته 41 مليون جنيه استرليني العام الماضي، مقابل 1.2 مليار استرليني للسير كريس هوهن صاحب المركز الأول بالقائمة.

يذكر أن النسبة الأكبر من تبرعات صلاح خاصة في مصر بمجال الصحة، وهو ما يعكس المسؤولية التي يتحملها اللاعب تجاه بلاده.

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