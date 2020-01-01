نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، وجدول مباريات دور 8 وجميع الأدوار الإقصائية، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

ندى الشافعي

انطلقت النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-20 في 29 نوفمبر الماضي، وقد تم إجراء قرعة دور المجموعات في 9 أكتوبر 2019.

كانت مباريات دور المجموعات قوية جدًا هذا الموسم، وشهدت العديد من المباريات القوية التي قدمت المتعة والإثارة لعشاق كرة القدم في القارة السمراء.

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بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

3 فرق عربية خرجت من دوري أبطال أفريقيا من المجموعات، هي الهلال السوداني الذي أحرج الأهلي والنجم الساحلي قبل المغادرة، واتحاد العاصمة الجزائري الذي تذيل مجموعته، وشبيبة القبائل الجزائري أيضًا الذي ترك مكانه في دور 8 للترجي حامل اللقب والرجاء بطل الكونفدرالية الموسم الماضي.

وبعد انتهاء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت في مصر، يقدم لكم جول في هذا التقرير جدول مباريات الأدوار الإقصائية للبطولة.

ترتيب دوري أبطال أفريقيا 2020: الأهلي يكمل عقد المتأهلين لربع النهائي

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جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

منحت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري فرصة للثأر من ماميلودي صنداونز الذي أقصاه من نسخة الموسم الماضي، ووضعتنا أمام ديربيين عربيين الأول سيجمع بين الزمالك والترجي، والثاني سيجمع بين الوداد والنجم الساحلي، أما المواجهة المتبقية ستجمع بين الرجء ومازيمبي

مواعيد مباريات الذهاب المباراة الموعد القنوات الناقلة الرجاء - مازيمبي 28 - 29 فبراير 2020 beIN SPORTS HD الزمالك - الترجي 28 - 29 فبراير 2020 beIN SPORTS HD الوداد - النجم الساحلي 28 - 29 فبراير 2020 beIN SPORTS HD الأهلي - ماميلودي صنداونز 28 - 29 فبراير 2020 beIN SPORTS HD

مواعيد مباريات الإياب المباراة الموعد القنوات الناقلة مازيمبي - الرجاء 6 - 7 مارس 2020 beIN SPORTS HD الترجي - الزمالك 6 - 7 مارس 2020 beIN SPORTS HD النجم الساحلي - الوداد 6 - 7 مارس 2020 beIN SPORTS HD ماميلودي صنداونز - الأهلي 6 - 7 مارس 2020 beIN SPORTS HD

جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

سيواجه الفائز من مازيمبي والرجاء الفائز من الترجي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأول، أما نصف النهائي الثاني فسيجمع بين الفائز من الوداد والنجم الساحلي، والفائز من الأهلي وصنداونز.

الصراع على اللقب يشتعل الآن! 🔥🏅



ثمانية أبطال سابقين يتنافسون من أجل الأميرة الإفريقية 🏆 #TotalCAFCL pic.twitter.com/UkT5ETlOFt — CAF - AR (@caf_online_AR) February 5, 2020

المباراة موعد الذهاب موعد الإياب القنوات الناقلة (الرجاء / مازيمبي) - (الزمالك / الترجي) 1 - 2 مايو 2020 8 - 9 مايو 2020 beIN SPORTS HD (الوداد / النجم الساحلي) - (الأهلي / صنداونز) 1 - 2 مايو 2020 8 - 9 مايو 2020 beIN SPORTS HD

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 والقنوات الناقلة

سيكون موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 هو 29 مايو 2020، ولم يتحدد الملعب الذي ستقام عليه المباراة حتى الآن، أما القنوات الناقلة فستكون مجموعة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 الجمعة 29 مايو 2020 beIN SPORTS HD

متى كان موعد قرعة دور 8 في دوري أبطال أفريقيا 2020؟

من المقرر إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 يوم الأربعاء 5 فبراير 2020، وستبدأ عملية السحب في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ستقام القرعة في أحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على أهرامات الجيزة، استمرارًا للأحداث الكبرى التي تشهدها مصر.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا:

الحدث الموعد المكان قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 الأربعاء 5 فبراير 2020،

19:00 مصر، 18:00 المغرب القاهرة، مصر

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ كما سبق وذكرنا وصلت 8 فرق لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، المتصدرون والوصفاء. عند إجراء القرعة ستوضع كرات المتصدرين في وعاء والوصفاء في وعاء آخر، ثم سيتم سحب الكرات تباعًا. يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني مواجهة بعضهما البعض، لكن لا يمكن لمتصدر مواجهة وصيف مجموعته، كذلك لا يمكن أن يواجه فريقين متصدرين بعضهما البعض، وهو ما يعني استحالة مواجهة الأهلي والزمالك أو الترجي النجم الساحلي. ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور8 لدوري أبطال أفريقيا؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، ومن المقرر إذاعة القرعة على القناة الإخبارية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا: الحدث القنوات الناقلة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 beIN SPORTS NEWS يمكنك متابعة البث المباشر عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية مجريات القرعة مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها، وسيغطي جول أيضًا السحب فور حدوثه على مدونتنا المباشرة، حيث سيوفر لك جميع الأخبار والمواعيد وردود الفعل. متابعة قرعة دوري أبطال أفريقيا عن طريق الإنترنت: الحدث التغطية المباشرة عبر جول قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 اضغط هنا لمتابعة بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا مواعيد الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أفريقيا 2020؟

ستبدأ مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 في 28 فبراير القادم، على أن ينتهي في 7 مارس 2020.

لا توجد قرعة لمباريات نصف النهائي، وستبدأ مباريات هذا الدور في 1 مايو 2020 وتنتهي في 9 من نفس الشهر، أما النهائي فسيكون موعده 29 مايو 2020.