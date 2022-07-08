نتائج محبطة .. اجتماع جديد بين أنشيلوتي وبيريز

جماهير ريال مدريد كانت متحمسة لكن النتائج لم تأت كما أرادوا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل الاجتماع الأخير الذي جري بين كارلو أنشيلوتي المدير الفني ريال مدريد وفلورنتينو بيريز رئيس النادي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس"، عقب أن كانت الجماهير قد أبدت حماسًا كبيرًا بعد انتشار صور الاجتماع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوقع جمهور الملكي أن يكون ذلك الاجتماع من أجل مناقشة تفاصيل ما تبقى من وقت في سوق الانتقالات واحتياجات الفريق.

لكن بحسب ما أكدت "آس" فقد قرر ريال مدريد أن سوق الانتقالات قد انتهى بالنسبة له فيما يتعلق بالصفقات الجديدة.

ويرى بيريز وأنشيلوتي أن التركيز في الوقت يجب أن يصب فقط على الأسماء التي ستغادر النادي والعقود التي سيتم تجديدها.

وأكدت كذلك أن بيريز وجود في مقر تدريبات النادي مع المدرب ليمنحه دعمه الكامل قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أتم صفقتين في الصيف، الأولى بضم أوريليان تشواميني لاعب وسط موناكو والثانية بضم أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي السابق.