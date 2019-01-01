نتائج مثيرة في الجولة الـ26 من الدوري الجزائري

اتحاد العاصمة يواصل تصدره للدوري الجزائري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أقيمت اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ26 من دوري الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس، بواقع 8 مباريات انتهت 6 بالفوز و2 بالتعادل.

شهدت الجولة منافسة شرسة بين أكثر من نادي حيث يعد لقاء وفاق سطيف الجزائري أمام اتحاد العاصمة الأقوى ضمن مباريات الجولة 26.

تعادل وفاق سطيف مع اتحاد العاصمة بهدف لكل فريق تقدم مؤيد اللافي في الدقيقة 42، وتعادل سعدي رضواني لوفاق سطيف في الدقيقة 75.

فاز شبيبة القبائل على مولودية وهران، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، حيث أحرز أهداف الأول كلًا من عبدالرزاق فيستون "هدفين" في الدقيقة 3 و57، وألياس شتى في الدقيقة 44 ورزقي حمرون في الدقيقة 48.

وأحرز زكريا منصوري هدفي مولودية وهران في الدقيقة 11 و81 من ضربتي جزاء.

وحقق فريق شباب رياضي بلوزداد الفوز على ضيفه نصر حسين داي الجزائري، بهدفين دون رد، أحرز الأول شمس الدين نساخ في الدقيقة 19 وبشو يوسف الثاني في الدقيقة 86.

مولودية بجاية تلقى هزيمة أمام جمعية عين مليلة بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهدت مناوشات قوية وبطاقتين حمراوتين للاعبي بجاية.

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وأحرز جاك بيسان هدف بجاية في الدقيقة 63، قبل أن يتعادل محمد طبايبة في الدقيقة 75، والثاني في الدقيقة 100.

وسقط شبيبة الساورة أمام نادي بارادو بهدفين دون رد، حيث أحرز الهدفين زكريا تعيجي في الدقيقة 45، ويسري بوزوق في الدقيقة 77.

وخطف اتحاد بلعباس الفوز على دفاع تاجنانت بهدف واحد أحرزه محمد سوقار في الدقيقة 20.

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وأخيرًا فاز أوليمبي المدية على النادي الرياضي القسنطيني بهدف أحرزه عبدالحفيظ عبدالحق.

وبذلك يتصدر الدوري اتحاد الجزائر برصيد 46 نقطة، وخلفه شبيبة القبائل برصيد 43 نقطة، ونادي بارادو ثالثًا برصيد 42، ومولودية الجزائر رابعًا برصيد 39 نقطة.