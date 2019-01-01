نتائج قرعة نصف نهائي كأس رئيس الإمارات

الشارقة والوصل والظفرة وشباب أهلي دبي يتنافسون على التأهل للنهائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم صباح اليوم الأحد، قرعة دور نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الوصل لشباب أهلي دبي، فيما يلاقي الشارقة فريق الظفرة.

ومن المنتظر أن تقام المباراتين في 16 من الشهر الجاري، لحسم المتأهلين للنهائي.

رسميا مواجهات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2018-2019 .. #كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/Yuqbw2Xxpe — UAEFA (@uaefa_ae) ٣ مارس ٢٠١٩

الظفرة كان قد تأهل بالفوز أمام دبا الفجيرة بثنائية نظيفة، فيما صعد الشارقة على حساب الإمارات بالتغلب عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.

أما الوصل فتغلب أمام الفجيرة بثنائية نظيفة، بينما أهلت ركلات الترجيح شباب أهلي دبي على حساب النصر.