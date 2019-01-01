مجموعة سهلة للزمالك في الكونفدرالية والنجم في مواجهة الصفاقسي
أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بمقره بالعاصمة المصرية "القاهرة".
كاف قسّم الفرق ال16 على أربع مباريات، وتم تقسيم المستويات كالتالي:
المستوى الأول: الزمالك - الرجاء المغربي - النجم الساحلي التونسي - زيسكو الزامبي.
المستوى الثاني: الصفاقسي التونسي - نهضة بركان المفدغربي - الهلال السوداني - جور ماخيا الكيني.
المستوى الثالث: حسنية أكادير المغربي - ساليتاس البوركيني - نكانا ريد ديفلز الزامبي - بيترو أتلتيكو الأنجولي.
المستوى الرابع: نصر حسين داي الجزائري - أشانتي كوتوكو الغاني - أوتوهو دي أويو الكونغولي - إينوجو رينجرز النيجيري.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى: حسنية أغادير المغربي- أوتوهو الكونغولي – نهضة بركان المغربي – الرجاء المغربي
المجموعة الثانية: النجم الساحلي – رينچرز النيجيري – ساليتاس البوركيني – الصفاقسي التونسي
المجموعة الثالثة: زيسكو يونايتد الزامبي – الهلال السوداني – أشانتي كوتوكو الغاني – نكانا الزامبي
المجموعة الرابعة: جور ماهيا الكيني- نصر حسين داي الجزائري – بترو اتليتيكو الأنجولي- الزمالك.