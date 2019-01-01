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كأس الاتحاد الأفريقي

مجموعة سهلة للزمالك في الكونفدرالية والنجم في مواجهة الصفاقسي

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CAF
مجموعة سهلة نسبيًا للزمالك المصري في بطولة الكونفدرالية والصفقاقسي في مواجهة النجم الساحلي.

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بمقره بالعاصمة المصرية "القاهرة".

كاف قسّم الفرق ال16 على أربع مباريات، وتم تقسيم المستويات كالتالي:

المستوى الأول: الزمالك - الرجاء المغربي - النجم الساحلي التونسي - زيسكو الزامبي.

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المستوى الثاني: الصفاقسي التونسي - نهضة بركان المفدغربي - الهلال السوداني - جور ماخيا الكيني.

المستوى الثالث: حسنية أكادير المغربي - ساليتاس البوركيني - نكانا ريد ديفلز الزامبي - بيترو أتلتيكو الأنجولي.

المستوى الرابع: نصر حسين داي الجزائري - أشانتي كوتوكو الغاني - أوتوهو دي أويو الكونغولي - إينوجو رينجرز النيجيري.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: حسنية أغادير المغربي- أوتوهو الكونغولي – نهضة بركان المغربي – الرجاء المغربي

المجموعة الثانية: النجم الساحلي – رينچرز النيجيري – ساليتاس البوركيني – الصفاقسي التونسي

المجموعة الثالثة: زيسكو يونايتد الزامبي – الهلال السوداني – أشانتي كوتوكو الغاني – نكانا الزامبي

المجموعة الرابعة: جور ماهيا الكيني- نصر حسين داي الجزائري – بترو اتليتيكو الأنجولي- الزمالك.

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