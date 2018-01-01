نتائج قرعة دور الـ64 بكأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال والأهلي والنصر والاتحاد تم تصنيفهم كمستوى أول بالقرعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، قرعة دور الـ64 بكأس خادم الحرمين الشريفين، بفندق الماريوث بالعاصمة "الرياض".

وتعد هذه القرعة هي الأكبر في تاريخ المسابقة بمشاركة 64 فريقًا، تم تقسيمهم لأربع مستويات، يأتي في المستوى الأول الرباعي الهلال والاتحاد والنصر والأهلي.

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القرعة أسفرت عن حلول اتحاد جدة ضيفًا على فريق الجبيل، بينما يخرج النصر لمواجهة الجندل.

أما الأهلي فيستضيف على أرضه بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، فريق الرياض، في حين يستقبل الهلال فريق الدرع بملعب جامعة الملك سعود.

يشارك في إجراء #قرعة_أغلى_الكؤوس كلًا من :

- خالد العطوي "مدرب المنتخب الوطني لدرجة الشباب".

- محمد المرواني "لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة".

- تركي العمار "أفضل لاعب آسيوي شاب".

- محمد عسيري "لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه".

- سبتي الرويلي "لاعب المنتخب الوطني للجودو". pic.twitter.com/OaqQt4D0ma — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

فيما جاء نتائج القرعة كاملة كالتالي:

#قرعة_أغلى_الكؤوس |

- هنا بإمكانكم التعرف على كافة مباريات دور الـ64 من البطولة.

كيف كانت القرعة بالنسبة لفريقك؟ pic.twitter.com/QK9082x6CB — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر أن اتحاد جدة توج بطلًا للنسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين، بعدما تغلب على الفيصلي بالنهائي بثلاثية مقابل هدف وحيد.