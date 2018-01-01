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كأس خادم الحرمين الشريفين

نتائج قرعة دور الـ64 بكأس خادم الحرمين الشريفين

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الهلال والأهلي والنصر والاتحاد تم تصنيفهم كمستوى أول بالقرعة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أجرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، قرعة دور الـ64 بكأس خادم الحرمين الشريفين، بفندق الماريوث بالعاصمة "الرياض".

وتعد هذه القرعة هي الأكبر في تاريخ المسابقة بمشاركة 64 فريقًا، تم تقسيمهم لأربع مستويات، يأتي في المستوى الأول الرباعي الهلال والاتحاد والنصر والأهلي.

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القرعة أسفرت عن حلول اتحاد جدة ضيفًا على فريق الجبيل، بينما يخرج النصر لمواجهة الجندل.

أما الأهلي فيستضيف على أرضه بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، فريق الرياض، في حين يستقبل الهلال فريق الدرع بملعب جامعة الملك سعود.

 

فيما جاء نتائج القرعة كاملة كالتالي:

يذكر أن اتحاد جدة توج بطلًا للنسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين، بعدما تغلب على الفيصلي بالنهائي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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