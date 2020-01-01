نتائج التشامبيونشيب.. برينتفورد ينتصر وبن رحمة يقترب من الدوري الإنجليزي

3 انتصارات هزيلة وتعادل حصيلة ليلة الأربعاء في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

شهدت مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى إثارة كبيرة من حيث النتائج التي انتهت عليها وكذلك من حيث تأثيرها على جدول الترتيب.

وتعادل بريستول سيتي مع ستوك سيتي بهدف لمثله، بينما نجح تشارلتون أتلتيك في التغلب على برمينجهام سيتي بهدف مقابل لا شيء.

وتعادل نوتنجهام فوريست أمام سوانزي سيتي بهدفين لمثلهما في مباراة مثيرة شهدت بطاقة حمراء أخرجها حكم اللقاء في وجه أحد لاعبي سوانزي.

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أما بالنسبة لصاحب المركز الثالث والمرشح بقوة للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز برينتفورد فحقق فوزًا هامًا على بريستون بهدف مقابل لا شيء.

وواصل النجم الجزائري سعيد بن رحمة التألق رغم حصوله على بطاقة صفراء وعدم تسجيله لأي هدف، إلا أنه سدد 6 تسديدات باتجاه المرمى.

وقام بن رحمة بـ 4 مراوغات ناجحة كما وصلت نسبة تمريراته الناجحة إلى 85%، ليقترب نجم عربي جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

من هو سعيد بن رحمة؟ هداف بيرنتفورد المطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز

يذكر أن تألق الجزائري سعيد بن رحمة مع برينتفورد جعله واحدًا من الأهداف المطلوبة في سوق الانتقالات الصيفية، وكبار أندية البريميرليج تتهافت للحصول على خدماته.